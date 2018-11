Świat patrzy na Ukrainę i Rosję, prezydent Duda ogląda Eurowizję dzieci. Kiepski timing

Świat z przerażeniem patrzy na kolejną eskalację w sporze Ukraina - Rosja. Amerykanie zwołują posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ (w której aktualnie zasiada Polska). Co sądzi o tym głowa naszego państwa? Trudno stwierdzić. Wiemy natomiast, że Andrzej Duda oglądał Eurowizję dzieci.

Timing, czyli wstrzelenie się z działaniami w odpowiedni moment, to w polityce klucz. Dotyczy to zarówno spraw wielkich, jak powołanie nowej partii, jak i codziennych aktywności polityków. Polscy politycy wyczucie czasu mają tragiczne, i to nawet ci na najwyższych stanowiskach.