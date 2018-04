Sondaż WP. Polacy nie chcą religii w szkołach i katechetów jako wychowawców

Pomysły Anny Zalewskiej nie podobają się Polakom. Wyraźnie pokazał to sondaż dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna. Propozycji minister, by katecheci mieli możliwość bycia wychowawcami klas, mówią stanowcze "nie".



Katecheci będą mogli pełnić rolę wychowawcy klasy w publicznych przedszkolach i szkołach. Tyle wynika z projektu rozporządzenia minister edukacji. Anna Zalewska tłumaczy, że to odpowiedź na oczekiwania przedstawicieli kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzących nauczanie religii w szkołach, a także rodziców.

Co o sprawie sądzą wyborcy dwóch największych partii politycznych? 48 proc. elektoratu Prawa i Sprawiedliwości chce, by zostało tak jak jest, a 42 proc. zwolenników PiS opowiada się za lekcjami religii poza szkołą. W przypadku sympatyków Platformy Obywatelskiej aż 73 proc. tej grupy chce przeniesienia zajęć religii, a 20 proc. jest zdania, że odpowiednie miejsce dla ich przeprowadzania to szkoła.