Sondaż: Polacy wzięli stronę niepełnosprawnych. Rząd na cenzurowanym

Polacy znają i popierają postulaty protestujących w Sejmie niepełnosprawnych oraz ich opiekunów - wynika z sondażu przeprowadzonego przez panel Ariadna dla WP. Oceny działań rządu na rzecz niepełnosprawnych są jednak podzielone.

Respondenci są również zgodni w kwestii oceny postulatów protestujących - aż 73 proc. popiera roszczenia niepełnosprawnych, natomiast zaledwie 9 proc. ankietowanych uważa, że są one nieuzasadnione. Demonstrujący w Sejmie mają nieco większe poparcie u wyborców PO niż PiS.

Przypomnijmy - niepełnosprawni oraz ich rodzice apelują o wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia, w kwocie 500 zł/mc. W miarę negocjacji poszli jednak w tej sprawie na kompromis i zaproponowali: od maja - 300 zł, kolejne 100 zł w styczniu 2019 r. i ostatnie 100 zł w czerwcu 2019 r. Ich drugim postulatem było zrównanie kwoty renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS.

Po negocjacjach z rodzicami Rada Ministrów zdecydowała o podwyższeniu renty dla niepełnosprawnych do kwoty 1029,80 zł. Nie zgodziła się jednak na wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego.

Większych kontrowersji nie budzi również sposób prowadzenia protestu rodziców oraz niepełnosprawnych, którzy koczują na sejmowym korytarzu od ponad dwóch tygodni. Ponad połowa respondentów popiera ich metody, 31 proc. nie ma na ich temat zdania, a 13 proc. uważa je za niewłaściwe. Żadnych wątpliwości w tej sprawie nie mają wyborcy PO - tylko co setny z nich potępia styl prowadzenia protestu. Opinie sympatyków PiS są już bardziej zróżnicowane.

