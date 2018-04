Sondaż. Podniesienie podatku najbogatszym na rzecz niepełnosprawnych. Pomysł spodobał się Polakom

Miało nie być wyższych podatków, ale będą i Polacy wcale nie narzekają. Jak wynika z sondażu dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna, zabranie pieniędzy najbogatszym, by znaleźć środki dla niepełnosprawnych to właściwe rozwiązanie "problemu z sejmowego korytarza".

Od siedmiu dni w Sejmie trwa protest rodziców osób niepełnosprawnych. Domagają się, by renta socjalna została zrównana z najniższą rentą ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Chcą również wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnego życia po ukończeniu 18 lat.