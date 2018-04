Sondaż dla WP. Polacy jednoznacznie o obniżeniu posłom pensji

Aż 81 proc. Polaków pozytywnie ocenia decyzję Jarosława Kaczyńskiego o obniżeniu posłom pensji. Co zaskakujące, prym wiodą w tym wyborcy PiS.

Wyniki

Zaczęło się od nagród, które "się należały"

Obecnie posłowie zarabiają co miesiąc ok. 10 tys. zł brutto. Tyle samo otrzymuje podsekretarz stanu. Dodatkowo posłom przysługuje dieta parlamentarna, która stanowi 25 proc. uposażenia - obecnie ok. 2,6 tys. zł brutto. Są to środki na pokrycie kosztów związanych z wydatkami poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego na terenie kraju.