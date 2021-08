Słowik: Podwyżki dla polityków w fatalnym stylu [OPINIA]

Nie istnieje dobry czas na przyznawanie podwyżek politykom. Bądź co bądź mówimy o pieniądzach dla grupy zawodowej, której działalność większość Polaków ocenia negatywnie. A dodatkowo twierdzimy najczęściej, że klasa polityczna - posłowie, senatorowie, ministrowie, premier czy prezydent - otrzymuje co miesiąc bajońskie sumy. I choć ma to niewiele wspólnego z rzeczywistością (więcej od posła zarabia pracownik przeciętnej warszawskiej korporacji), to powoduje, że temat podwyżek dla polityków jest drażliwy.