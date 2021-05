Słowik: Polski Ład. Składka zdrowotna w górę. Ale czy dzięki temu szybciej dotrzemy do lekarza? [OPINIA]

Polski Ład. Kto zapłaci więcej?

Jak wskazywaliśmy już na łamach WP, odczują to przede wszystkim drobni przedsiębiorcy. Dzisiaj płacą oni 381,81 zł miesięcznie. Po wejściu w życie zmian płacić będą 9 proc. dochodu. Oznacza to, że wszyscy, którzy zarabiają powyżej 6 tys. zł miesięcznie - będą płacić o co najmniej kilkadziesiąt zł więcej w skali miesiąca. Ci zarabiający po 15 tys. zł miesięcznie zapłacą więcej aż o 1106 zł. Dodatkowo składki zdrowotnej nie będzie można odliczyć do podatku.