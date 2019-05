Sikora: "Wybory do Europarlamentu 2019. PiS wygrało, Kaczyński ma problem" [Opinia]

PiS wygrało i dla Jarosława Kaczyńskiego to nie jest taka dobra wiadomość. Bo wie, że trudniej mu będzie zmobilizować wyborców jesienią. A jeszcze trudniej swoich parlamentarzystów.

Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do Parlamentu Europejskiego. Jarosław Kaczyński dał się ponieść euforii do tego stopnia, że wyszedł na mównicę już 3 minuty przed zakończeniem ciszy wyborczej i ogłosił "wygraliśmy". W przemówieniu wspomniał, że jesienią (wówczas odbędą się wybory parlamentarne) zwycięstwo musi być jeszcze bardziej wyraźne.

Później zrobił coś niespotykanego podczas wieczorów wyborczych: jeszcze raz zabrał głos. Dlaczego? Jeśli wsłuchać się w jego przemówienie, dostrzegł swój błąd. Był zbyt entuzjastyczny, zbyt mało przestrzegał swoich wyborców. I zdał sobie sprawę, że stracił okazję, by dać odpór rozprężeniu w szeregach. A to byłoby dla PiS zabójcze w jesiennej kampanii. Bo o ile wygrana Andrzeja Dudy na kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi w 2015 r. dała PiS power, pokazała, że po latach porażek partia Kaczyńskiego może wygrywać, teraz wygrane demobilizują.

Dlatego Kaczyński będzie musiał zabiegać o to, by jego podwładni latem zamiast rezerwować wycieczki do ciepłych krajów, wolny czas spędzali w swoich okręgach, na spotkaniach z wyborcami. To zresztą powracający w przemówieniach Jarosława Kaczyńskiego wątek. Prezes ma świadomość, że władza deprawuje. Zresztą przypomina o tym często, także w najbardziej newralgicznych momentach kampanii.