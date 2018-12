Sejmowy ekspres na prąd rozjeżdża opozycję. PiS znów nagina procedury

Sejm niczym ekspres pędzi z nowelizacją ustawy, która ma sprawić, że Polacy w przyszłym roku nie zapłacą więcej za prąd. By udobruchać obywateli, PiS znów nagina podstawowe standardy pracy parlamentu. Opozycja nie ma czasu nawet zapoznać się szczegółowo z "wrzuconym" w ostatniej chwili projektem.

To nie pierwszy rządowy ekspres legislacyjny

Procedury? Standardy? Pojęcia względne

Posłowie w piątek 28 grudnia, rano, chwilę przed posiedzeniem Sejmu, dostali do ręki projekt ustawy, która ma wejść w życie już we wtorek. Debata nad projektem planowana jest na godz. o 11., głosowanie – na 14. Późnym popołudniem zajmie się nią zwołany specjalnie na tę " okazję " Senat (który oczywiście, co łatwo przewidzieć, żadnych poprawek nie wniesie).

– Ciekawe, czy znajdzie się taki, który to ogarnie do 11. – komentują (równie zaskoczeni) dziennikarze. Jeden z polityków PiS wprost przyznaje, że połowa klubu nie zdąży się z tym projektem w ogóle zapoznać. Czyli: nie ogarniemy tego, ale zagłosujemy.

Gospodarka centralnie planowana

Niezwykle ciekawy jest art. 3. autopoprawki: wedle niego, przedsiębiorstwo energetyczne, które po 30 czerwca 2018 r. zawarło umowy sprzedaży energii elektrycznej jest obowiązane... zmienić tę umowę ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r. Czyli spółki energetyczne mają do 1 kwietnia renegocjować zawarte już umowy. Mają także złożyć nowe wnioski do Urzędu Regulacji Energetyki.

A – dodaje Karski – "jeśli nie zrobią to ci prezesi tych spółek [zajmujących się sprzedażą energii elektrycznej – przyp. red.], to zrobią to ich następcy, którzy to wykonają". – Każdy prezes spółki skarbu państwa, który nie wykona polecenia premiera, zostanie zdymisjonowany – wypalił polityk PiS.