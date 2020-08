Sasza "Trzy Procent" znów pokonał swój naród

Alaksandr Łukaszenka bywa czasem rozbrajająco zabawny. Jak wtedy, gdy pytał opozycjonistów i dziennikarzy, stojąc na wyłożonym kolorową i tandetną kostką brukową placu: "chcecie zniszczyć takie piękno?". Białorusini ustawili się w kolejkach do urn, by mu odpowiedzieć. Ale znów nie będzie im dane.

Z nieoficjalnych, opozycyjnych (jednak trudnych do zweryfikowania) exit polli krążących po sieci wynika, że rezultat mógł być dramatycznie inny: kilkanaście procent dla Łukaszenki, reszta – dla Cichanouskiej. Tylko co z tego?

Republika Białoruś Alaksandra Łukaszenki to bardzo specyficzna republika. Taka mało republikańska. I to nie od dziś: prezydent, owszem, nie zakazuje organizacji wyborów, tylko że równie dobrze mógłby organizować mecze piłkarskie bez piłki: ludzie do wyborów idą, komisje wyborcze działają, tylko że później głosów nikt nie liczy, bo nie ma po co. Wiadomo, że prezydent się nie zmieni.