Sakiewicz traci wpływy w mediach publicznych. Jego ludzie znikają z TVP i Polskiego Radia

Obóz Tomasza Sakiewicza, podobnie jak jego patron Antoni Macierewicz, jest w defensywie. W nocy zawieszono prezesa Polskiego Radia Jacka Sobalę, a program Jana Pospieszalskiego przesunięto z TVP1 do TVP Info.

Dominacja...

Teraz obserwujemy kolejne ograniczenie wpływów obozu Sakiewicza w publicznych mediach. Kilka dni temy szef Klubów "Gazety Polskiej" Ryszard Kapuściński podniósł larum. Przekonywał, że Jacek Kurski chce usunąć z anteny TVP Info Michała Rachonia, do czego przyczynkiem jest ograniczenie jego obecności w "Minęła 20" z 3 do 2 programów w tygodniu. Szybko zorganizowano akcję poparcia dla podwójnie niepokornego dziennikarza, a "Gazeta Polska" poświęciła mu okładkę i dość zabawny panegiryk wicenaczelnego "GP" Piotra Lisiewicza.

...i upadek

Z "Gazetą Polską" jest też związany Jan Pospieszalski (choć on publikuje także w konkurencyjnych "Sieciach" braci Karnowskich), którego "Warto rozmawiać" zostanie przeniesione z TVP1 do TVP Info. Wcześniej wielokrotnie zmieniano dni i godziny emisji programu. Teraz będzie musiał zadowolić się anteną o dużo mniejszej oglądalności, docierającą tylko do tych, którzy są zainteresowani polityką (w przeciwieństwie do uniwersalnej TVP1).