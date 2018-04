Rzecznik Episkopatu: papież Franciszek cieszy się w Polsce szacunkiem i sympatią

Medialne przeciwstawianie papieża Franciszka i Kościoła w Polsce jest krzywdzące – podkreśla ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Trzeba stanowczo podkreślić, że są to tylko i wyłącznie subiektywne odczucia autora, które nie mają żadnego potwierdzenia w rzeczywistości. Ojciec Święty Franciszek, podobnie jak każdy inny papież jest osobą szczególną, ponieważ uosabia autorytet Kościoła katolickiego. Dlatego w marcu bieżącego roku, podczas obrad plenarnych Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, miało miejsce uroczyste dziękczynienie za pięć lat pontyfikatu papieża Franciszka. W Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie została odprawiona uroczysta Msza Św. z udziałem polskich biskupów. Co więcej, zebranie Plenarne Episkopatu, a więc zjazd wszystkich biskupów jest planowany zazwyczaj właśnie na 13 marca, czyli na rocznice wyboru papieża Franciszka, właśnie jako znak wielkiego szacunku dla Ojca Świętego Franciszka.

Kościół w Polsce wielokrotnie i na różne sposoby okazywał swoje przywiązanie do następcy św. Piotra. Papież Franciszek cieszy się wielkim autorytetem i jest darzony ogromnym szacunkiem przez osoby duchowne, jak i przez świeckich w Polsce. Jego nauczanie jest przyjmowane jako głos Kościoła katolickiego. Konkretnym przykładem tego mogą być listy pasterskie Konferencji Episkopatu Polski, w których często znajdują się odwołania do nauczania papieża Franciszka, do jego adhortacji i encyklik. Także polscy biskupi w homiliach powołują się na nauczanie Ojca Świętego. Warto też przypomnieć, że w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie lub mediach związanych z Episkopatem, podczas specjalnych konferencji prasowych, prezentowane są encykliki i adhortacje papieża Franciszka, ostatnie takie wydarzenie maiło miejsce 9 kwietnia i dotyczyło prezentacji adhortacji "Gaudete et Exultate".