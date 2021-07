Rząd się wyżywi. Na kary się zrzucimy [OPINIA]

Dla jasności: nie jestem radykałem. Nie chodzi o to, by karać każdego urzędnika za najdrobniejszy błąd. Nie chodzi też o to, by wyciągać politykom zaskórniaki z portfeli za to, że uchwalili nie najlepsze prawo. Ale brakuje u nas odpowiedzialności za błędy najpoważniejsze, czyli za trwanie w uporze przy złych rozwiązaniach.