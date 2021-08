Rumieńczyk: Rząd obroni nas przed uchodźcami i zaszkodzi wszystkim [OPINIA]

Nie ma nielegalnych imigrantów

Polskie władze zareagowały dokładnie tak, jak zapowiedział Gliński. Straż Graniczna ludzi na terytorium Polski nie wpuściła, arbitralnie decydując, że prawo do złożenia wniosku o ochronę międzynarodową im nie przysługuje, bo chcieli przekroczyć granicę nielegalnie, czyli poza miejscem do tego wyznaczonym. To znana praktyka z zewnętrznych granic Unii Europejskiej, gdzie pogranicznicy potrafią taranować łodzie z ludźmi płynącymi przez Morze Śródziemne, czy strzelać w ich stronę. Polska nie jest tu więc żadnym wyjątkiem. Co więcej, od lat działa właśnie w ten sposób na przejściu granicznym Brześć-Terespol - legalnym, podkreślmy, gdzie od lat nie pozwala ubiegać się o ochronę m.in. Czeczenom.