Rosyjscy szpiedzy przetrwają kompromitację. Katastrofa GRU uczy nie lekceważyć Zachodu

Ciężkie dni dla rosyjskiego wywiadu wojskowego się nie skończyły. Ujawniono nazwisko drugiego agenta odpowiedzialnego za zamach na Siergieja Skripala. Kryzys minie. Pokazuje jednak, jak pewnie siebie poczuł się Kreml w konfrontacji z Zachodem.

Dziennikarze śledczy z portalu Bellingcat zidentyfikowali drugiego zamachowca z Salizbury, który razem z Anatolijem Czepigą na początku roku usiłował otruć Siergieja Skripala. Ma to być Aleksander Miszkin, z wykształcenia lekarz, zwerbowany przez rosyjski wywiad wojskowy.

Wpadki zdarzają się najlepszym. W latach 90. agenci izraelskiego wywiadu nie wzięli pod uwagę starszych pań w Szwajcarii, które pilnie obserwują co się wokół nich dzieje i chętnie dzwonią na policję. Agenci mieli wymienić podsłuchy w palestyńskim biurze znajdującym się w budynku mieszkalnych. Zostali jednak wypatrzeni przez czujną staruszkę z wizjerem w drzwiach. W rezultacie skomplikowana akcja asów Mossadu zakończyła się klapą.

Katastrofa GRU pokazuje nieprawdopodobną wręcz pewność siebie rosyjskich szpiegów i lekceważące podejście do działań kontrwywiadowczych Zachodu. Przyznać przy tym trzeba, że agenci Kremla mieli powody do zadowolenia, bo bardzo wiele udało się im się na przestrzeni ostatnich lat osiągnąć. Żeby wymienić tylko część sukcesów warto wspomnieć o ich wpływie na procesy polityczne po obu stronach Atlantyku, zalewanie internetu treściami produkowanymi w fabrykach trolli, sukcesy działań antyterrorystycznych i wspieranie własnej dyplomacji na całym świecie.

Pycha i arogancja GRU potwierdza lekceważący stosunek Rosjan do Zachodu sięgający czasów ZSRR, a pewnie i wcześniejszych. Zgodnie z tą logiką demokratyczny zachód pławiący się, a wręcz „gnijący”, w dostatku jest kompletnie bezbronny w obliczu zdecydowanych działań zdyscyplinowanego reżimu.

To "wschodnie" myślenie wykracza poza obszar działania GRU i poza granice Rosji. Według tego podejścia, ludzie z Zachodu są naiwni, rozpieszczeni dobrym życiem, a przez to stają się łatwym łupem dla rozmaitych krętaczy i naciągaczy, o szantażystach politycznych nie wspominając. Zachód można doić do upadłego, wykorzystać, a następnie porzucić.