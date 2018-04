Rosjanie nie mają powodu, żeby oddać "wrak". Polacy robią wszystko, żeby go nie odzyskać

- Oddajcie wrak! – to zdanie nierozerwalnie związane jest z katastrofa Smoleńską. Jest tylko jeden sposób przekonania Rosjan do zwrócenia zniszczonego samolotu. Polacy muszą udowodnić, że już im na nim nie zależy. Innej drogi niema.

Szczątki Tu-154M numer boczny 101 leżą w Smoleńsku od dnia katastrofy 10 kwietnia 2010 r. Polska od lat domaga się zwrócenia wraku, lecz bez skutku. W 2015 r. nawet Parlament Europejski wezwał Rosjan do zwrócenie wraku. Skutek był dokładnie taki sam jak liczne apele Warszawy, czyli żaden.

W przepychance o wrak nie chodzi już o śledztwo i materiał dowodowy. Ile można jeszcze dowiedzieć się ze szczątków samolotu, który rozbił się 8 lat temu, przez kilka miesięcy leżał pod gołym niebem, później pod plandeką, aby wreszcie, niemal dwa lata później, zbudowano nad nim wiatę. Do tego pojawiły się doniesienia o niszczeniu i czyszczeniu szczątków.

Jeżeli ktokolwiek chciał jakieś dowody usunąć, to miał wystarczająco dużo czasu i możliwości, żeby to zrobić. Dlatego nawet brak dowodów potwierdzających zamach w szczątkach samolotu nie przekona tych, którzy wierzą w morderstwo prezydenta Kaczyńskiego, bo przecież wrak można było wyczyścić.

Wrak jest narzędziem walki politycznej

Z kolei obecna opozycja pokazuje, ile razy rząd PO wysyłał noty w tej sprawie do Moskwy, a Radosław Sikorski co miesiąc w mediach społecznościowych przypomina o kolejnej „miesięcznicy nieodzyskania wraku”. Eksperymenty członków komisji badawczej Antoniego Macierewicza, którzy nie mieli dostępu do rzeczywistego materiału dowodowego, stały się przedmiotem kąśliwych drwin.