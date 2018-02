Roman Giertych: wojna PiS z Żydami - etap II

Ważniejsze dla Jarosława Kaczyńskiego jest dalsze podgrzewanie nastrojów antysemickich. Paliwo uchodźców się skończyło. Nawet sprawa IPN zanika. Czas na nowy etap wojny z Żydami, gdyż PiS potrzebuje wroga.

PiS chce wprowadzić karę 4 lat więzienia za dokonywanie uboju rytualnego. Sprawa uboju rytualnego budzi od lat duże kontrowersje w związku ze zmianą podejścia społecznego do praw zwierząt. Kilka lat temu Sejm wprowadził zakaz dokonywania tego uboju. Związek Gmin Żydowskich zaskarżył ten przepis ustawy do istniejącego jeszcze wówczas Trybunału Konstytucyjnego i ten w niejednogłośnym wyroku orzekł, że w przypadku kolizji dóbr należy dać prymat podstawowej wolności człowieka, jaką jest wolność religijna. Sprawozdawcą orzeczenia był prof. Andrzej Rzepliński.

W sprawie tej reprezentowałem Europejski Związek Żydów, który występował do Rzecznika Praw Obywatelskich o przyłączenie się do skargi przed Trybunałem. Wówczas reprezentowałem środowiska żydowskie z wdzięczności za udział adwokatów wyznania mojżeszowego w sprawie przez Trybunałem w Strasburgu o prawo do miejsca Krzyża św. w przestrzeni publicznej. Żydowscy adwokaci ze względu na wolność religijną mocno wsparli stanowisko Włoch, którym w pierwszym wyroku Trybunał zakazał ekspozycji Krzyży w szkołach. W drugiej instancji wyrok został uchylony.