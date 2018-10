Roman Giertych: Pierwsza porażka PiS od 2015 roku

Wybory samorządowe już za nami. Wygrała je opozycja. Opowieści niektórych symetrystycznych dziennikarzy, że 6 jest większe od 10, to zaprzeczenie wszelkiej logiki.

Nadto KO zmiażdżyła PiS w dużych miastach, które dysponują największymi budżetami. Ostatni akord tego zmiażdżenia to będzie 4 listopada i wybory w Krakowie i Gdańsku. Jeśli porównać budżety samorządów, którymi zarządzać będzie PiS i opozycja to wygląda ze wstępnych danych, że Polacy pozwolili PiS-owi rządzić zaledwie 5 proc. pieniędzy samorządowych. Te fakty jednoznacznie wskazują, że wybory 2018 zakończyły się porażką PiS.

Zwycięstwo KO i PSL w większości sejmików i w miastach jest obaleniem tego psychologicznego szoku, jakim była podwójna klęska z 2015. Oznacza to również, że droga do zwycięstwa w 2019 została otwarta. Oczywiście, że wyniki te nie przesądzają o zwycięstwie za rok, ale gdyby PiS przejął większość sejmików i odbił duże miasta to nastrój po stronie opozycji zwycięstwo w 2019 praktycznie uniemożliwiałby. Jednym elementem nad którym popracować winna opozycja to zbalansowanie lewicowego skrętu.

Przyjęcie Barbary Nowackiej do KO zostało dobrze przyjęte w miastach, ale konserwatywne południe i wschód tego zwrotu nie przyjęły najlepiej. Widać to po tym, że w niektórych obszarach na wschodzie i południu PiS wziął więcej głosów niż w wyborach w 2015. KO przejęła już elektorat lewicy i należy obecnie zmierzać do centrum. Lewica bowiem w tych wyborach poniosła druzgocącą klęskę. Jeżeli dobrze liczę to SLD uzyskało zaledwie kilku radnych w sejmikach. Partia Razem spadła do 1 proc.