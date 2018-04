Roman Giertych o reakcji Jarosława Kaczyńskiego na słabe sondaże: Panika

Kolejne sondaże pokazują dramatyczny spadek poparcia dla PiS. Dzisiaj sondaż dla "Rzeczpospolitej" pokazuje, że Donald Tusk wrócił po latach na szczyt rankingu zaufania społecznego. W obozie władzy trwa dekompozycja.

Paniczne ruchy Jarosława Kaczyńskiego , który nakazał zwracać nagrody, obniżać pensje tylko pogłębią kryzys, gdyż świadczą o czymś w polityce najgorszym - o strachu przed totalną klęską. Tymczasem strach lidera przed klęską kompletnie dezorganizuje zaplecze. O ile przez dwa lata pisowcy w sposób nieumiarkowany uwłaszczali się na mieniu państwowym, to teraz, gdy w głosie swego lidera usłyszeli strach, będą się chcieli uwłaszczać w tempie przyśpieszonym. Stąd zjawisko okradania Państwa Polskiego przybierze siłę tsunami. Żadne apele prezesa tego nie powstrzymają.

Po pierwsze stracił on autorytet w tym względzie, gdy ujawniło się, że jest praktycznym właścicielem fundacji, która uwłaszczyła się na mieniu publicznym i która zamierzała na Cyprze "optymalizować" podatki . Jak mówi nasz Hymn Narodowy "Dał nam przykład Bonaparte...". Skoro Jarosław Kaczyński poprzez swoją fundację uwłaszczył się na mieniu państwowym to dlaczego jego akolici mieliby z tego zrezygnować?

Po drugie na funkcje w aparacie państwa i w spółkach z nim powiązanych w ciągu ostatnich lat nabór przebiegał najczęściej na zasadzie "znajomych królika". Przysłowiowy kuzyn fryzjerki pani Premier miał szanse na funkcję w Radzie Nadzorczej Orlen, czy KGHM. Tacy ludzie, którzy nie doszli do swych stanowisk drogą normalnej kariery wiedzą doskonale, że ich pozycja wynika tylko z nadania politycznego. I że zostało im zaledwie kilkanaście miesięcy do końca tej kariery. Więc w zasadniczej swej masie (oczywiście z wyjątkami) będą na wszystkie sposoby kradli, a to będzie wychodzić.