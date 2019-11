Roman Giertych: List do Marszałka-Seniora Antoniego Macierewicza [Opinia]

Kochany Panie Antoni! Czekałem, czekałem i się doczekałem. Wrócił Pan! Tyle listów do Pana wysłanych, tyle dobrych podpowiedzi, tyle rad bezcennych, bez których z pewnością nie przeżyłby Pan meandrów politycznych losów. I znowu Pan jest. Dlatego nie może zabraknąć mojej dla Pana rady, cóż ma Pan powiedzieć na początek tej nowej kadencji Sejmu.

Zostałem wybrany jako Marszałek-Senior, gdyż Prawo i Sprawiedliwość jest Wam winne przeprosiny za te wszystkie łgarstwa, dzięki którym doszliśmy do władzy. I poruszony wyrzutami sumienia chciałbym przeprosić wszystkich za to, że w pełni świadomy, iż straszna smoleńska katastrofa nie była spowodowana żadnym zamachem, łgałem bezczelnie przez wiele lat wskazując, że istnieją dowody na sprawstwo katastrofy, a ich od początku nie było.

W pierwszej kolejności chciałbym przeprosić Rodziny Ofiar Katastrofy za to, że swoją podłością zatruwałem im dzień po dniu i nie pozwalałem odbyć żałoby. Szczególnie przepraszam tych, którzy musieli przeze mnie przechodzić koszmar niechcianych ekshumacji. Ze łzami w oczach przepraszam córkę oficera BOR-u, który oddał swoje życie na służbie u Prezydenta RP, a która ze względu na swoją niepełnosprawność każdą kłamliwą informację o zamachu przeżywała stukrotnie.

Przepraszam Obywatelki i Obywateli RP, którzy przez lata nie mogli poznać prawdy o tej katastrofie ze względu na wymyślane przeze mnie coraz to nowe teorie zamachu. Przepraszam tych, którzy uwierzyli w zamach zrobiony przy użyciu helu, magnesów, sztucznej mgły, trotylu. Wybaczcie mi proszę i wyznaję ze wstydem, że robiłem to wiedziony cynizmem i żądzą władzy, po to aby oczernić przeciwników politycznych i skuteczniej pozbawić ich rządów.