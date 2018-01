Roman Giertych: Cena za ojca Rydzyka

Według najnowszych danych rok do roku liczba uczestniczących w cotygodniowej Mszy Św. spadła o 10%. Mniej więcej milion ludzi w czasie pierwszego pełnego roku "dobrej zmiany" przestało chodzić na Mszę. Czyż nie prorocze były działania Prymasa Polski Józefa kard. Glempa, który zakazał funkcjonowania biurom Radia Maryja w swojej archidiecezji?

Nie było miesiąca w ciągu ostatnich dwóch lat, w którym nie pojawiałyby się informacje o tym, że kolejne dotacje z różnych ministerstw lub agend rządowych trafiają do prywatnych fundacji o. Rydzyka. Z drugiej strony media powiązane z redemtorystą z Torunia codziennie chwalą rząd i PiS i codziennie atakują opozycję. To z kolei robi pranie mózgów księży, którzy słuchają największej rozgłośni katolickiej. I w ten sposób ordynarne popieranie rządu i ordynarne ataki na opozycję przenoszą się do kazań i innych katolickich mediów. Jeszcze pięć lat temu ludzie o poglądach innych niż pisowskie nie czuli w kościołach presji, że mają zmienić swoje myślenie polityczne.

Od roku 2015 sytuacja się całkowicie zmieniła. Jako przykład podam wybory do senatu. W moim okręgu wyborczym wszystkie media katolickie oficjalnie poparły kandydata PiS Konstantego Radziwiłła, który obecnie niszczy służbę zdrowia. W dzisiejszym świecie fakt, że PiS nie został poparty oficjalnie przez hierarchie Kościoła nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest to co znajduje się w mediach katolickich, a tam poparcie dla PiS było pełne. Ludzie o poglądach niepisowskich odbierają tego typu poparcie jako zamach na swoją wolność. Dodajmy, że wolność ta została przez ostatni Sobór potwierdzona i każdy katolik ma prawo do własnej opinii politycznej. Zabieranie tej wolności jest zwykłą kradzieżą.