Robert Feluś: Kidawa-Błońska bojkotuje wybory... ze strachu przed rywalem? [OPINIA]

Małgorzata Kidawa-Błońska apeluje: ludzie, bojkotujcie wybory prezydenckie 10 maja . Pierwsza moja myśl: no, może i kandydatka ma rację, może bojkot jest jedynym wyjściem w sytuacji, gdy najważniejsi politycy "dobrej zmiany" nadal podtrzymują narrację, że wybory w majowym terminie należy przeprowadzić...

Ale zaraz? Czy kandydatka Koalicji Obywatelskiej zrobiła już wszystko, by mniej drastycznymi posunięciami wybijać z głowy temat wyborów za nieco ponad 40 dni? Czy, jako ważna figura w największej partii opozycyjnej, umiała zjednoczyć całą opozycję i przez to skuteczniej wywierać presję na rząd? Ostatnie wydarzenia przeczą temu. Opozycja skoczyła sobie do gardeł grając tak, jak im PiS przygrywa.