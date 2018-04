Robert Biedroń – kokietowanie bez końca prowadzi w przepaść

"Nie planuję", "dementuję", "zostaję w Słupsku" – im bardziej Robert Biedroń podkreśla, że nie aspiruje do objęcia urzędu prezydenta RP, tym w sondażach jest mocniejszy. Nie może tego nie dostrzegać. Pozostaje pytanie: kiedy przestanie się krygować i zrzuci maskę obojętności.

Korespondencyjny pojedynek Duda-Tusk budzi zrozumiałe emocje. Jest on sprowadzany – w zależności od perspektywy - do walki pomiędzy siłami dobra i zła lub zła i dobra. Jeśli to pomiędzy tymi dwoma politykami miałaby się rozegrać walka, to Polacy otrzymają w pakiecie odwieczny konflikt: PiS-PO.