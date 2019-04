Ręczmin: "Nauczyciele zawieszają strajk. Kto wygrał? Chaos" (Opinia)

"ZNP zawiesza ogólnopolski strajk. Zawiesza, ale nie kończy. Walka trwa i będzie trwała do skutku" – zapowiada Sławomir Broniarz. "Musimy pamiętać, że system oświaty musi służyć uczniom" – odpowiada premier Mateusz Morawiecki. W szkole pełnej sfrustrowanych nauczycieli nikt o uczniach nie będzie myślał.

Boję się, że nowe oblicze oznacza:

a) pospieszne nadrabianie materiału

b) wykonywanie absolutnego minimum pracy, czyli opiekę bez nauczania

c) irytację naznaczonych poczuciem porażki nauczycieli

d) dezorientację uczniów, z czego będą oceniani i co ich czeka we wrześniu.