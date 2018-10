"Pułapka", "skandal", "szopka". Zaskakujący wywód Dudy dotarł do niemieckich mediów

Dyskusja z udziałem polskiego i niemieckiego prezydenta w Berlinie wywołała w Polsce poruszenie. Prorządowe media określają ją mianem skandalu - donosi "Deutsche Welle". Portal ze szczegółami opisuje, jak przebiegła.

Sprawa odbiła się szerokim echem w polskich mediach. Przychylni rządowi komentatorzy uznali dyskusję za pułapkę zastawioną na prezydenta Dudę i krytykowali rzekomą impertynencję gospodarzy. "Debata zamieniła się w grillowanie polskiej głowy państwa" - twierdził prawicowy portal wpolityce.pl, określając przyjęcie polskiego gościa jako skandaliczne. Redakcja portalu twierdziła, że prezydent Duda został zaatakowany w zemście za to, że wcześniej krytykował budowę drugiej nitki gazociągu Nord Stream 2. Konserwatywny think tank Klub Jagielloński zadawał pytanie: "Czego Wy, Niemcy do cholery chcecie?" i obwiniał berlińskich gospodarzy, że zorganizowali "szopkę". Post ten rozszedł się błyskawicznie na Twitterze.