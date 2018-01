Protesty w Iranie nie zmiotą władzy. To perska wersja polityki pod hasłem "ulica i zagranica"

Fala protestów w Iranie rozprzestrzenia się. Rośnie liczba ofiar i aresztowanych. Śmierć poniosło przynajmniej 20 osób, a setki zatrzymano. Nie jest to ruch zorganizowany. Frustrację Irańczyków wywołuje sytuacja gospodarcza. Wzrost cen żywności przelał czarę goryczy i zagroził ambitnym planom reżimu ajatollahów.

Protesty masowe w Iranie od dawna wywołują na Zachodzie pytanie "Czy to już?" Czy tym razem teokratyczny reżim ajatollahów dożywa końca, a Republika po blisko czterech dekadach utraci przymiotnik "Islamska"? W naszym świecie nie mieści się to w głowie, że akurat to najmniej może Irańczyków uwierać. Tym razem przyczyna jest dość prozaiczna, choć konsekwencje mogą być poważne.

W odróżnieniu od krwawo stłumionych protestów po wyborach prezydenckich w 2009 r. tym razem nie chodzi, albo przynajmniej na początku nie chodziło, o politykę. Tysiące ludzi wyszło na ulice kilku, a potem kilkunastu miast, w Iranie w ostatnich dniach 2017 r. z powodu wzrostu cen żywności, która dopełniła czarę goryczy. Pomimo zniesienia zachodnich sankcji inflacja w Iranie osiągnęła 10 proc., a bezrobocie zbliża się do 13 proc.

Program "Rakieta+" niszczy gospodarkę

Poziom życia spada od lat, co wywołuje frustrację zwłaszcza w zestawieniu z mocarstwowymi ambicjami Teheranu. Iran zaangażowany jest w wojny w Jemenie, Iraku i Syrii. Wysyła broń i ludzi. To drenuje kasę kraju zubożałego na skutek lat sankcji, które doprowadziły do zatrzymania innej, niezwykle kosztownej przygody Teheranu, czyli programu nuklearnego.

Mówiąc wprost, każda nowa rakieta, którą pochwali się Teheran kosztuje krocie, tak jak każda dostawa broni dla szyickiej milicji walczącej na jednym z licznych frontów Bliskiego Wschodu, a Iran nie jest gospodarczą potęgą. To 80 milionowy kraj o dochodzie narodowym mniejszym niż Polska, tyle że, w odróżnieniu od rządu w Warszawie wydającego pieniądze na programy typu 500+, rząd w Teheranie prowadzi swoistą, regionalną politykę "Rakieta+".

"Twardogłowi" chcą storpedować zmiany

Wbrew temu, co niekiedy może się wydawać z perspektywy Europy, rządy teokratycznie nie są czym obcym i narzuconym w Iranie. Co więcej, obecnie mamy do czynienia z odwilżą i poluzowaniem gorsetu nałożonego na irańskie społeczeńtwo po rewolucji islamskiej w 1979r. Na przykład policja w Teheranie poinformowała, że kobiety nie będą już zatrzymywane za brak nakrycia głowy. Może to niewiele, ale w Iranie coraz lżej się oddycha. Z jednej strony zwiększa to oczekiwania ludzi domagających się większych swobód, ale równocześnie wywołuje narastający niepokój konserwatystów. Dlatego kontekst polityczny ostatnich wydarzeń jest odwrotny od tego, co mogłoby się wydawać.

To nie liberalnie nastawieni intelektualiści występują przeciwko władzy ajatollahów, tylko twardogłowi politycy starają się wykorzystać niezadowolenie społeczne, aby ograniczyć władzę i ambicje kręglu ludzi zbliżonych do prezydent Hasana Rouhaniego. Coraz częściej mówi się o walce o schedę po Najwyższym Przywódcy Iranu Alim Chameneim, który od 29 lat stoli na czele Republiki.

To jedno z tłumaczeń, dlaczego do tłumienia zamieszek od początku nie włączył się Korpus Strażników Rewolucji. Jak często w takich sytuacjach bywa sprawy wymknęły się spod kontroli, a Strażnicy Rewolucji ogłosili przejęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo w Teheranie dopiero wtedy, gdy pojawiło się pojawiła się realna groźba masowych niepokojów w stolicy.

Głos w sprawie Iranu znowu zabiera prezydent USA Donald Trump i wrodzy Teheranowi przywódcy krajów Zatoki Perskiej. Wbrew pozorom do świetna wiadomość dla irańskich konserwatystów. Bardziej lub mniej uzasadnione oskarżenia pod adresem sąsiadów o mieszanie się w wewnętrzne sprawy kraju są klasyczną metodą na unikanie dyskusji o rzeczywistych sprawach wywołujących społeczne niezadowolenie. Co więcej, obwinianie wroga zewnętrznego o wywoływanie niepokojów jest sprawdzoną metodą wywoływania patriotycznej gorączki i mobilizacji zwolenników.

W krajach wrogich lub przynajmniej niechętnych Iranowi królują krzykliwe nagłówki o nadchodzącej rewolucji. Trzbe dodać, że nie pierwszy już raz świat wieszczy koniec rządów ajatollahów, choć na nic takiego się nie zanosi. To, co obecnie widzimy jest jedynie kolejnym, i nie ostatnim, etapem wewnętrznej walki o władzę, która przelała się na ulice z powodu braku rzeczywistych, w pełni swobodnych rozstrzygnięć demokratycznych.