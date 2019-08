Prezydent Andrzej Duda panuje już 4 lata. PiS chce, żeby panował do 2025 roku. On sam o tym marzy

Prezydent Andrzej Duda od czasów objęcia urzędu nie miał tak silnej pozycji politycznej, jak dzisiaj. Jest "pewniakiem" w wyborach prezydenckich w roku 2020. Prawo i Sprawiedliwość – mimo plotek – nie rozważa wystawienia innego kandydata. Sam Duda bardzo chce ponownie zostać głową państwa.

Jarosław Kaczyński – wbrew plotkom – nie ma wątpliwości co do tego, że Duda powinien kolejną kadencję sprawować urząd głowy państwa.

A w nim rekordowe poparcie dla głowy państwa . Odsetek Polaków, którzy popierają Dudę, rośnie. On sam niezmiennie jest liderem zaufania we wszystkich rankingach, a w badaniach prezydenckich, szacujących poparcie dla ewentualnych kandydatów, bije na głowę drugiego na liście Donalda Tuska .

Ale inny zaznacza: – Prezydentowi zależy na drugiej kadencji bardzo mocno. Dlatego nigdy nie będzie tak, że w stu procentach będzie wyluzowany i pewny swego. Im bliżej będzie wyborów w 2020, tym większe nerwy. Pamiętajmy: to nie będzie już taka sama kampania, jak w 2015 r. Duda nie jest już outsiderem idącym po swoje na fali zmian, jak w 2015. Jest jedną z twarzy obozu, który rządzi już 4 lata. A to "nieco" zużywa.

Duda to wie, ale i tak uważa, że – mimo że jego władza jest "sprzężona" z partią rządzącą – jest ośrodkiem inaczej postrzeganym przez Polaków niż PiS jako partia. Że mimo wszystko tworzy "osobny" ośrodek władzy. I że jest w stanie wciąż generować szersze poparcie, niż to, na które może liczyć Zjednoczona Prawica (a które i tak wciąż jest bardzo wysokie).

– Marzeniem Andrzeja jest zwycięstwo w pierwszej turze wyborów. On wie o tym, że kampania w drugiej turze może odmienić wszystko. Wie to, bo sam doprowadził do upadku - wydawałoby się - człowieka nie do strącenia, czyli Komorowskiego. Ale nigdy nie zaapeluje: "rozstrzygnijmy wybory w I turze". Nie popełni błędu jak poprzednik. Ale po cichu bardzo by chciał uniknąć walki w II turze – tłumaczy polityk PiS, znajomy głowy państwa.