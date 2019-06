Prezes Kaczyński zainteresowany. Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 jednak powstanie?

Projektant Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 Czesław Bielecki pokazał makietę obiektu Jarosławowi Kaczyńskiemu. Czy aprobata prezesa PiS wystarczy, żeby wizja architekta doczekała się realizacji?

Bielecki: - Jestem w tej sprawie umówiony z panem ministrem Błaszczakiem na 1 lipca. To jest w jego gestii. Myślę, że podjęte będą potrzebne decyzje. Pan premier Morawiecki zadeklarował, że dodatkowe środki budżetowe, które dopełnią te 80 mln, które już ma MON, spowodują, że ruszymy. 15 sierpnia tego roku kamień węgielny można być już osadzić na tym polu bitwy. Nie ja jestem decydentem, ale jest to rok wyborczy, więc myślę, że warto, żeby obóz rządzący zwarł szyki i pokazał, co potrafi zrobić.

Do konkursu stanął tylko Bielecki

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan mówi, że chce godnie uczcić stulecie Bitwy Warszawskiej: - Poprosiłam w specjalnych listach do prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego o szczególną troskę, zainteresowanie, żeby muzeum w Ossowie powstało. To jest bardzo ważna inwestycja dla Polaków i dla Europy. Gdyby to było w Ameryce, to w ogóle by dyskusji nie było. A my ciągle dyskutujemy. Jesteśmy w przededniu tak ważnych wydarzeń i nie wiemy dokładnie, co w Ossowie ma powstać.