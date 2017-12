Premier Morawiecki uniknął swojego pierwszego poważnego kryzysu wizerunkowego. Ale problem jest

Mateusz Morawiecki przed czasem wyjechał z Rady Europejskiej w Brukseli, w imieniu Polski podpis złożył Viktor Orban, nie odbyła się też tradycyjna konferencja prasowa po szczycie. Powód? Pierwsza wersja mówiła o przyjeździe na spotkanie opłatkowe PiS. Sam premier mówi o ważnych spotkaniach w Kancelarii i tajnych dokumentach do podpisania.

Ale premier nie musiał wracać do Warszawy, bo mógł zapoznać się z tajnymi dokumentami w jednej z trzech polskich placówek dyplomatycznych w Brukseli - mówił "Faktowi" oficer służb specjalnych. Politycy PiS mówili też dziennikarzom "Faktu", ale też nam w Sejmie, że premier miał przyjechać na tradycyjny opłatek. Ostatecznie Mateusz Morawiecki nie pojawił się w Sejmie. Tym samym uniknął swojego pierwszego kryzysu wizerunkowego, który zapewne ciągnąłby się za nim do końca urzędowania. Bo rzeczywiście wyjazd z narady unijnych liderów, tylko po to, by zdążyć na partyjne spotkanie opłatkowe, byłby kuriozalny.