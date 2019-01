Premier May poniosła katastrofalną porażkę. Może zapomnieć o umowie brexitowej z UE

Brytyjski parlament odrzucił umowę z UE. To znaczy, że rośnie groźba Brexitu bez porozumienia. Głosując przeciw umowie deputowani poniżyli premier May. W ciągu doby rozstrzygną o losie jej rządu. Nikt nie potrafi powiedzieć, jak będzie wyglądała przyszłość Wielkiej Brytanii.

Od ok. 100 lat żaden brytyjski premier nie został tak poniżony przez Izbę Gmin jak Theresa May. Zaledwie 202 deputowanych poparło negocjowaną przez 2 lata umowę regulującą warunki Brexitu, czyli wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Aż 432 było przeciw, w tym 118 członków rządzącej partii konserwatywnej.

Jeszcze przed głosowaniem możliwe były różne scenariusze zmiękczania umowy i obchodzenia głównego problem, jakim stał się_ backstop_. To zasada oznaczająca pozostanie Wielkiej Brytanii w handlowym i prawnym reżimie UE bez wpływu na kształtowanie polityki Wspólnoty do chwili wynegocjowania nowej umowy o wolnym handlu. Druzgocząca porażka w Izbie Gmin wszystko przekreśla.

Na chwilę obecną jedynym obowiązującym aktem prawnym jest ustawa o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, co oznacza "twardy Brexit" o godz. 23.00 czasu londyńskiego 29 marca 2019 r. Z tą chwilą zaczną obowiązywać ogólne reguły handlowe i prawa międzynarodowego, co oznacza koszty dla krajów UE i katastrofę dla Wielkiej Brytanii. Nikt tego nie chce, co podkreślił Donald Tusk w reakcji na wyniki głosowania.