Potwierdziły się doniesienia WP - Andrzej Duda we wrześniu w USA. W planie Biały Dom i sesja ONZ

Od poznania oficjalnego terminu wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu dzielą nas już być może godziny. O wrześniowej wyprawie polskiej delegacji do USA we wtorek wypowiedział się minister Krzysztof Szczerski. Tym samym potwierdził doniesienia WP z początku sierpnia.

- Lada moment, w najbliższych dniach, może nawet we wtorek, możemy się spodziewać potwierdzenia terminu wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie – stwierdził 28 sierpnia prezydencki minister Krzysztof Szczerski w wywiadzie dla radiowej ”Trójki”. Tym samym po raz pierwszy oficjalnie ogłosił, że do wizyty w Białym Domu dojdzie pod koniec września. Jak dodał, ostateczne ustalenia będzie przeprowadzał osobiście, podczas podróży do Waszyngtonu z okazji pogrzebu zmarłego w sobotę republikańskiego senatora Johna McCaina.

Jak udało nam się nieoficjalnie potwierdzić ze źródeł zbliżonych do Pałacu Prezydenckiego, całkowity pobyt prezydenckiej delegacji w Ameryce zaplanowany został natomiast od 20 do 27 września.

Gdyby jednak prezydent Donald Trump opóźnił swoją wizytę w siedzibie ONZ, brany jest również pod uwagę termin 24-25 września (poniedziałek, wtorek), po którym obaj prezydenci udali by się na obrady, podczas których zapewne doszłoby dodatkowo do rozmów wielostronnych pomiędzy dyplomatami Polski i USA.

Z informacji naszych źródeł zbliżonych do Pałacu Prezydenckiego wynika, że cały pobyt w Ameryce ma być możliwie jak najkrótszy i intensywny, łączący bezpośrednio podróż do Nowego Jorku i Waszyngtonu. Gdyby jednak doszło do tego, że na wizytę w Białym Domu trzeba byłoby poczekać dzień lub dwa po zakończeniu delegacji w Organizacji Narodów Zjednoczonych, brana pod uwagę jest również podróż Andrzeja Dudy do Teksasu, gdzie 19 grudnia 2017 w Houston zainaugurował działalność Konsulat Generalny RP.