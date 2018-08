Marcin Makowski: Andrzej Duda jesienią w Białym Domu. Znamy możliwy termin wizyty

Wizyta Andrzeja Dudy w Białym Domu zbliża się wielkimi krokami. Termin wrześniowy jest już niemal pewny, jako pierwsi w Wirtualnej Polsce ujawniamy możliwe daty. ”Od początku chcieliśmy, aby ta wizyta była związana z posiedzeniem ONZ” - zdradza nam minister Krzysztof Szczerski.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Prezydent Andrzej Duda odwiedzi Biały Dom we wrześniu. W tej chwili decyduje się ostateczny termin wizyty (PAP)

Jak donoszą źródła Wirtualnej Polski, w tej chwili rozpatrywane są dwa możliwe terminy wrześniowej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, wylot polskiej delegacji zaplanowany jest na środowy wieczór 19 września. W takim scenariuszu Andrzej Duda miałby gościć w Waszyngtonie w czwartek i piątek 20-21 września, a następnie udać się na obrady Zgromadzenia Generalnego ONZ, które odbywa się od 24 do 28 września w Nowym Jorku.

Gdyby jednak prezydent Donald Trump opóźnił swoją wizytę w siedzibie ONZ, brany jest również pod uwagę termin 24-25 września (poniedziałek, wtorek), po którym obaj prezydenci udali by się na obrady, podczas których zapewne doszłoby dodatkowo do rozmów wielostronnych pomiędzy dyplomatami Polski i USA.

Jak twierdzi w rozmowie z Wirtualną Polską minister Krzysztof Szczerski, termin pierwszych dni szczytu jest jednak mało prawdopodobny. - Stany Zjednoczone przewodniczą we wrześniu Radzie Bezpieczeństwa ONZ, dlatego zakładam, że prezydent Trump wygłosi wtedy przemówienie w Nowym Jorku - przekonuje szef Gabinetu Prezydenta RP. - Ostateczne potwierdzenie daty wizyty w Białym Domu należy jednak do strony amerykańskiej, która wyda stosowne oświadczenie 30 dni przed spotkaniem. Jeśli będzie to wrzesień, szczegóły zostaną przedstawione w połowie sierpnia - dodaje Szczerski.

Kiedy zapytaliśmy ministra o pierwszą wersję, czyli 20-21 września, nie ukrywał, że jest to jedna z opcji realnie branych pod uwagę. - Celowo tak planujemy naszą wizytę w Ameryce, aby połączyć oba wydarzenia, czyli Zgromadzenie Generalne ONZ oraz obecność prezydenta Dudy w Waszyngtonie - stwierdził minister.

Z informacji naszych źródeł zbliżonych do Pałacu Prezydenckiego wynika, że cały pobyt w Ameryce ma być możliwie jak najkrótszy i intensywny, łączący bezpośrednio podróż do Nowego Jorku i Waszyngtonu. Gdyby jednak doszło do tego, że na wizytę w Białym Domu trzeba byłoby poczekać dzień lub dwa po zakończeniu delegacji w Organizacji Narodów Zjednoczonych, brana pod uwagę jest również podróż Andrzeja Dudy do Teksasu, gdzie 19 grudnia 2017 w Houston zainaugurował działalność Konsulat Generalny RP.

Wszystko wskazuje zatem na to, że w drugiej połowie września prezydent po raz pierwszy będzie gościem Białego Domu. Choć Andrzej Duda spotykał się do tej pory Donaldem Trumpem wielokrotnie - z lipcową wizytą w 2017 w Polsce na czele - na oficjalne zaproszenie wystosowane z jego strony czeka od początku objęcia urzędu. Jak dodał Krzysztof Szczerski, dobrze, że do rozmowy dojdzie już po szczycie Trump-Putin, do którego będzie się można odnieść podczas rozmów w Waszyngtonie.