Polska pomoże pomoże uchodźcom w Syrii. Przy okazji pomożemy Rosji wbrew UE

W Damaszku spotkali się wiceministrowie spraw zagranicznych Syrii i Polski. To zaskakujące rozmowy w bardzo złym momencie. W ich wyniku Polska wygląda na wykonawcę rosyjskich interesów sprzecznych z polityką UE.

Wiele organizacji humanitarnych powstrzymuje się przed bezpośrednim działaniem na terenie Syrii, żeby nie wspierać funkcjonariuszy reżimu odpowiedzialnego za śmierć setek tysięcy ludzi. Wszelka pomoc na terenach kontrolowanych przez Damaszek jest kontrolowana przez miejscowe służby bezpieczeństwa, które nawet przedstawiają listy potencjalnych beneficjentów. Oznacza to, że pomoc w wielu przypadkach trafiałaby do ludzi związanych lub spokrewnionych z funkcjonariuszami, a nie do rzeczywiście potrzebujących.

Bardzo niefortunny jest także termin spotkania Papierza z Fayssallem. Armia syryjska przygotowuje się do wielkiej ofensywy w prowincji Idlib w północno – zachodniej części kraju. Tam zgromadziło się kilkadziesiąt tysięcy bojowników, od świeckiej opozycji, przez al Kaidę, aż po niedobitki ISIS, ewakuowanych w wyniku akcji pacyfikacyjnych w innych częściach Syrii. To prawdziwa, zaprawiona w bojach armia. Co więcej, ci ludzie nie mają już dokąd uciec. Ponadto w Idlib jest 2 do 3 milionów cywilów, w przytłaczającej większości uchodźców.