Polska policja oskarżana o ”pobicie Żyda i nazistowskie gesty”. Rzecznik: ”Mężczyzna był agresywny i pijany”

Jak twierdzi amerykański polityk, 29 lipca krakowska policja miała pobić zwiedzającego synagogę nowojorskiego Żyda, następnie znieważyć go na komisariacie nazistowskimi gestami. Jak ustaliła Wirtualna Polska, patrol policji wezwała obsługa synagogi. Dwóch zatrzymanych mężczyzn było pijanych i agresywnych. Towarzyszący Amerykaninowi Polak był wcześniej notowany. O sprawie powiadomiono Departament Stanu USA.

Całe zdarzenie miało się odbyć w towarzystwie dwóch świadków, na oczach których miał zostać pobity przez funkcjonariuszy, a następnie zabrany na komendę policji, gdzie pokazywano w jego kierunku gest ”Sieg Heil”. - Bez znaczenia za co pan Gluck został aresztowany i jakie postawiono mu zarzuty, policjant w Polsce pokazujący mu hitlerowski salut to rzeczy odrażająca - stwierdził Hikind, który poinformował o wydarzeniu amerykański Departament Stanu. Jak twierdzi, rzekomy poszkodowany 40-latek Yaakov Gluck, to przebywający często w Krakowie syn brooklynskiego rabina Edgara Glucka, posługującego się tytułem ”głównego rabina Galicji”.