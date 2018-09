Polska nie powinna sama płacić za amerykańską bazę. USA też muszą wyłożyć kasę

Polacy przychylnie patrzą na utworzenie u nas stałej bazy US Army. Uważają jednak, że to nie my powinniśmy za nią zapłacić, a przynajmniej nie w całości. Tak wynika z badania dla Wirtualnej Polski przeprowadzonego na panelu Ariadna.

Polacy uważają, że Andrzej Duda powinien powstrzymać się z poszukiwaniem 2 mld dolarów. Ameryka też powinna się dołożyć. (East News, Fot: Andrzej Iwańczuk/Reporter)

Utworzenie bazy było jednym z punktów spotkania prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa. Doszło do niego 18 września w Waszyngtonie.

Po spotkaniu Trump ogłosił, że "Polska będzie płaciła USA miliardy dolarów za stałą bazę naszych wojsk, więc rozważymy to". Dodał również, że jesteśmy "pięknym przykładem" na tle bogatych krajów, które choć oczekują, że Ameryka będzie je chronić to nie chcą za to płacić.

W badaniu na panelu Ariada zapytaliśmy Polaków, co sądzą o obecności wojsk innych państw NATO na terenie naszego kraju oraz o to, czy powinniśmy płacić USA.

Okazało się, że badani niemal identycznie oceniają obecność stałych bazach zarówno wojsk NATO, jak i wyłącznie wojsk USA. W pierwszym przypadku zwolennikami tego rozwiązania jest 47 proc. Polaków.

Poparcie dla stacjonowania tylko wojsk USA w tzw. Fort Trump, jak nazwał kurtuazyjnie bazę prezydent Andrzej Duda popiera 48 proc. uczestników badania.

Najwięcej badanych, bo 37 proc., nie ma wyrobionego zdania, które z państw - Polska czy USA - bardziej skorzystałoby na powstaniu u nas Fort Trump. 35 proc. uważa, że to Polska bardziej by za tym zyskała, 28 proc. sądzi, że to USA w większym stopniu byłyby beneficjentem obecności swoich wojsk w Polsce. To istotne, bo argument "kto zyska" będzie jednym z kluczowych, gdy rozpoczną się już rozmowy o szczegółach i warunkach powstania bazy.

Donald Trump ogłosił, że to Polska ma zapłacić USA za ochronę - padła kwota 2 mld dolarów. Takie rozwiązanie nie jest oczywiste dla uczestników badania. Tylko 6 proc. z nich uważa, że to my powinniśmy płacić w całości. Po równo - 38:38 proc. - uważa, że za bazę powinna zapłacić Ameryka lub wspólnie Polska i Ameryka.

Pojawiające się co jakiś czas argumenty, że powstanie w Polsce stałej bazy obcego państwa, może być groźne dla naszej suwerenności, nie przekonują uczestników badania. 46 proc. z ankietowanych nie dostrzega takiego zagrożenia.

