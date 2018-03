Polsce potrzeba Jednostki Copywriterów Szybkiego Reagowania (Komentarz)

Ci "żołnierze" błyskawicznie przygotują informacyjną bombę i zrzucą ją na "wroga". Polska po prostu musi mieć "grupę szybkiego reagowania", która w kilka godzin dostarczy odpowiednio dużą różnorakich treści i zasypie nią Internet. Tylko wtedy inni usłyszą nas głos. Bez tego, przegramy.

Kryzys w relacjach polsko-izraelskich obnażył słabość komunikacyjną Polski. Rząd w Warszawie został zaskoczony nagłym atakiem informacyjnym. Brak narzędzi do skutecznej obrony postawił czołowych polityków państwa polskiego pod stale rosnącą presją. Sytuację zaczęli wykorzystywać przedstawiciele opozycji wewnętrznej. Całokształt tych wydarzeń sugeruje, że Polsce potrzebna jest zintegrowana i nowoczesna polityka komunikacyjna, której kształt wykroczy poza obciążone biurokratyzmem ramy obecnie funkcjonujących instytucji.

Ratunku, atakuje nas Kambodża!

Pod koniec stycznia bieżącego roku do Sejmu trafił projekt ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, którego zapisy były przygotowywane od prawie dwóch lat. Nowe polskie prawo krajowe zostało zauważone w Izraelu, gdzie polityczną burzę rozpętał Jair Lapid, który jest przeciwnikiem politycznym premiera Netanjahu.

Od tego momentu różne ośrodki rozpoczęły ofensywę informacyjną, która rozmyła znaczenie i wymiar istotnych dla całej sprawy faktów. Do mediów ogólnoświatowych trafiła informacja, że Polacy chcą pisać swoją historię na nowo, usuwając zeń niewygodne fragmenty. Takie aluzje kolportowane były na całym świecie, od USA począwszy na Kambodży (sic!) skończywszy.

Po pierwsze, rząd w Warszawie nie zauważa wyraźnego przesunięcia akcentów we współczesnej komunikacji. Pierwotna treść komunikatu przestała być jego najistotniejszą częścią, ważne stało się takie ukształtowanie drogi komunikacji, która nie tylko pozwoli dotrzeć do odbiorcy, ale także umożliwi przekazanie informacji zgodnych z pierwotną wolą nadawcy. Obecnie, w dobie odejścia od tradycyjnych mediów, wszelkie komunikaty posłane w eter trafiają do wielopoziomowej obróbki, podczas której rozmaite ośrodki wybierają z nich te elementy, które są w jakiś sposób atrakcyjne.