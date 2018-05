Polacy wiedzą, co pomogłoby Kaczyńskiemu. To może mu się nie spodobać. Sondaż dla WP

Zdecydowana większość Polaków jest zdania, że Jarosław Kaczyński powinien wycofać się z polityki. Nie wiedzą jednak jak wpłynęłoby to na dalsze losy PiS - wynika z sondażu przeprowadzonego na panelu Ariadna dla Wirtualnej Polski.

Chory czy zdrowy?

W sondażu na panelu Ariadna dla Wirtualnej Polski zaledwie 18 proc. oceniło, że prezes jest "zdrowy". Przeciwnego zdania jest 46 proc. respondentów. Wątpliwości co do choroby Kaczyńskiego nie mają wyborcy PO (67 proc. wobec 15 proc.), niemal po równo podzieleni są w tej sprawie wyborcy PiS. 36 proc. ogółu respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Powinien się wycofać

Zły stan zdrowia może wpłynąć na polityczną działalność Jarosława Kaczyńskiego . Aż 56 proc. Polaków jest zdania, że powinien on wycofać się z polityki, z czego 38 proc. opowiedziało się za tym "zdecydowanie". Tylko 24 proc. badanych sądzi, że prezes PiS nie powinien tego robić. Zdania nie ma 20 proc.

Losy PiS bez prezesa

Badani są podzieleni w ocenie tego, jakie byłyby dalsze losy PiS, gdyby Kaczyński rzeczywiście wycofał się z kierowania partią. Co zaskakujące, przeważa opinia, że pomogłoby to jego ugrupowaniu.

Kto mógłby zastąpić Kaczyńskiego?

Czy wśród polityków Zjednoczonej Prawicy jest ktoś, kto mógłby zastąpić Jarosława Kaczyńskiego? Choć większość badanych (41 proc.) nie potrafi tego ocenić, to bardziej skłaniają się do tego, że zastępca by się znalazł (31 proc.). Tak sądzą zarówno wyborcy PiS, jak i PO.