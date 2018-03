Polacy pozytywnie oceniają ograniczenia w handlu. Najbardziej cieszą się wyborcy PiS

Połowa Polaków pozytywnie ocenia nowe przepisy, przeciwnego zdania jest 36 proc. Co ciekawe, co piąty wyborca PiS odczuł w swoim życiu utrudnienia po wejściu w życie ograniczenia handlu w niedziele. Tak wynika z badania przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna.

Połowa Polaków pozytywnie o ograniczeniu handlu

Nie wszyscy wyborcy PiS ograniczenie w handlu oceniają pozytywnie. 18 proc. ankietowanych stwierdziło, że źle ocenia wprowadzone przepisy, a 76 proc. pozytywnie. Najbardziej w tej kwestii podzieleni są wyborcy Kukiz'15, bo 51 proc. ocenia ograniczenie źle, a 45 proc. dobrze. Więcej przeciwników, niż zwolenników, nowych rozwiązań jest wśród zwolenników PO (56 proc. do 32 proc.) i Nowoczesnej (62 proc. do 33 proc.).

Zakaz jest "po prostu głupi"

Osoby negatywnie oceniające ograniczenie handlu zapytano też o powody ich opinii. Wśród nich dominuje stwierdzenie, że jest to "po prostu głupi zakaz". Uważa tak 45 proc. ankietowanych.

Następnie wskazywano, że obowiązujące od marca przepisy ograniczają wolność osobistą oraz utrudniają życie. Co trzeci ankietowany uważa, że ograniczenia w niedzielnym handlu mogą doprowadzić do zwolnień. Co piąty ankietowany wskazywał też, że po prostu lubił robić zakupy w niedziele. 8 proc. badanych stwierdziło, że wprowadzone przez partię rządzącą zmiany ocenia negatywnie, bo "nie lubi PiS-u".