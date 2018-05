Polacy odpowiedzą na wezwanie prezydenta. Pytanie czy PiS na to pozwoli. Nasz sondaż

O frekwencję w referendum na temat zmian w konstytucji prezydent może być spokojny – Polacy pójdą zagłosować. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego na panelu Ariadna dla Wirtualnej Polski. Jeśli przyjąć terminologię sportową, to Duda zaskoczył PiS i prowadzi 1:0.

- Złożę w Senacie stosowny wniosek, aby referendum konsultacyjne odbyło się w tych wielkich listopadowych datach - 10 i 11 listopada tego roku. Apeluję do państwa o obecność. Proszę, byście przyszli i w to wielkie święto powiedzieli, jakiej Polski chcecie - to apel prezydenta do Polaków wygłoszony 3 maja.