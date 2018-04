Polacy nie wiedzą, co było przyczyną katastrofy smoleńskiej. Zaskakujący sondaż

Osiem lat temu w Smoleńsku rozbił się rządowy samolot. Zginęło 96 osób w tym prezydent Lech Kaczyński. Od tego czasu mnożą się wątpliwości wokół przyczyny wypadku TU-154. W sondażu "Ariadna" przeprowadzonego dla WP, 34 proc. pytanych nadal nie potrafi wskazać potencjalnej przyczyny katastrofy.

Ankietowani byli również pytani o to, co może być powodem katastrofy prezydenckiego samolotu. 21 proc. wskazało na błąd pilotów samolotu oraz błąd kontrolerów w Smoleńsku. Tyle samo osób uważa, że 10 kwietnia doszło do zamachu . Jednak najwięcej głosów otrzymała odpowiedź "nie wiem". 34 proc. nie potrafiło wskazać potencjalnej przyczyny katastrofy smoleńskiej.

Co więcej, 38 proc. respondentów stwierdziło, że poprzedni rząd PO-PSL zrobił za mało, by wyjaśnić przyczyny katastrofy. 29 proc. stwierdziło, że rządzący zrobili wszystko, co mogli, by zbadać wypadek w Smoleńsku. Z kolei 29 proc. uznało, że rząd PO-PSL nie był zainteresowany wyjaśnianiem tej katastrofy.