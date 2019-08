Polacy cieszą się z rezygnacji Marka Kuchcińskiego. Ale o nowym marszałku wiedzą niewiele

Zdecydowana większość Polaków uważa, że rezygnacja Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu to dobra decyzja - wynika z badania na panelu Ariadna. Część z nich wręcz chce, by jego sprawą zajęła się prokuratura. Ale nowa marszałek to dla nich na razie wielki znak zapytania.

Sprawą Marka Kuchcińskiego powinna się zająć prokuratura - uważa 25 proc. badanych (PAP, Fot: Piotr Nowak)

Aż 60 proc. badanych oceniło pozytywnie decyzję Marka Kuchcińskiego. Marszałek Sejmu ustąpił ze stanowiska po aferze samolotowej.

Takiego poświęcenia nie wymagałoby od niego 18 proc. osób - wynika z badania na panelu Ariadna.

To jednak nie wszystko. 45 proc. badanych uważa, że Kuchciński powinien zwrócić pieniądze za wszystkie przeloty. Zdaniem 25 proc. aferę samolotową powinna zbadać prokuratura. A w ocenie 7 proc. marszałek powinien zostać na stanowisku, bo nie złamał prawa.

W miejsce Kuchcińskiego wybrano Elżbietę Witek. Czyli osobę niezbyt dobrze znaną Polakom. Mimo że sprawowała funkcję szefa MSWiA przez nieco ponad 2 ostatnie miesiące, aż 56 proc. badanych nie umiało powiedzieć, jakim resortem kieruje.

Zapewne z tego powodu aż 66 proc. nie było w stanie ocenić jej dokonań w poprzedniej funkcji. Po 17 proc. badanych uznało, że wypadła "pozytywnie" i "negatywnie". 51 proc. nie wie także, co sądzić o jej odwołaniu i powołaniu na nowe stanowisko.

Badanie dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna. Próba ogólnopolska licząca N=1032 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Struktura próby dobrana wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI. Termin realizacji: 9 – 12 sierpnia 2019 roku.