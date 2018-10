Polacy bezlitośni dla piratów. "Trzeba dożywotnio odbierać im prawo jazdy"

Bandycki rajd polskich kierowców u naszych południowych sąsiadów, zakończony śmiercią Słowaka, spowodował, że na nowo rozgorzała dyskusja o zaostrzeniu kar dla piratów drogowych. Z badania dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna wynika jasno – Polacy w większości byliby „za”.

Jechali "normalnie". Tak jeżdżą przecież u siebie

To w dużej mierze tłumaczy, dlaczego polskie drogi należą do najniebezpieczniejszych w Europie. W ubiegłym roku doszło u nas do 32 760 wypadków drogowych, w których zginęło 2831 osób. Najczęstszą przyczyną wypadków jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (7416 przypadków), niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (6837) oraz nieprawidłowe wyprzedzanie (1323). Z dwoma ostatnimi przyczynami mieliśmy do czynienia właśnie na Słowacji.