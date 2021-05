Koziński: "PiS, Nowy Ład i ucieczka do przodu. Czy te elementy pasują do siebie?" [OPINIA]

To o Tusku zawsze się mówiło, że jest chłopakiem wychowanym na podwórku, który nie boi się bójek. Ale to Kaczyński sprowadził politykę do pojedynku na pięści. Świat prostych wartości - rządzi ten, kto potrafi silniej uderzyć. "Nowym Ładem” jego obóz wyprowadza potężny cios. Jeśli trafi, to pozamiatane, w kolejnych wyborach trzecia wygrana z rzędu. Ale jeśli spudłuje, to znajdzie się w opałach – bo odsłoni swoje słabe punkty, a nie będzie w stanie szybko się zebrać, by wyprowadzić kolejne uderzenie. Dlatego ten "Nowy Ład” jest tak ważny. Poza wszystkim innym pokaże też kolejną prawdę o polskiej polityce: czy warto wkładać wszystkie siły w jeden cios.