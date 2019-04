Piechociński o ministrze rolnictwa: tupeciarz i hipokryta

Minister rolnictwa w rządzie PiS Jan Krzysztof Ardanowski powiedział, że po stronie protestujących rolników widzi "wielką pustkę intelektualną". Janusz Piechociński, były wicepremier z PSL, komentuje dla WP: - Minister Ardanowski zachowuje się tupeciarsko i wyniośle.

Janusz Piechociński, były wicepremier i minister rolnictwa: W relacjach między nami Polakami kluczową sprawą jest okazywać szacunek. Minister Ardanowski zachowuje się tupeciarsko i wyniośle. Łatwo mu obrażać ludzi, gorzej mu idzie z rozwiązywaniem problemów. Nie pierwszy raz Ardanowski mocno pojechał po rolnikach. A przecież ich rozpacz i dramat przekładają się na rosnące protesty. To są dramaty pojedynczych gospodarstw i całych branż. Osoby publiczne powinny być delikatne i wyważone, a nie dolewać oliwy do ognia. Ardanowski też był rolnikiem, stał w protestach i wyprowadzał ludzi na drogi. A teraz co sugeruje? Że jest jaśnie oświeconym ministrem, a po stronie rolników jest tłum, który nie dorasta mu intelektualnie do pięt? To hipokryzja i brak wyczucia.