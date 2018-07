PFN, czyli Platforma Fake Newsów

Platforma Obywatelska lubi mienić się jako partia nowoczesna, tolerancyjna, walcząca z kłamstwem. Tymczasem politycy tego ugrupowania pokazali w miniony weekend wszystko to, co rzekomo potępiają: radna PO obnażyła twarz ksenofoba, a liderzy i działacze Platformy masowo kolportowali fejki, które mogły zakończyć się linczem na Bogu ducha winnym człowieku.

Cyngiel i prowokator

Politycy PO wietrzą spisek: oszalały mężczyzna wygląda jakoś znajomo. Skądś kojarzą tę twarz. Szerloki rozwiązują zagadkę: to Vyacheslav Skidan! Młody Ukrainiec i statysta, który zasłynął tanecznymi występami w programie TVP "Jaka to melodia". Więc na pewno to TVP go podstawiła, a tak w ogóle to chłopak jest z nadania PiS. Wynajęty za pieniądze prowokator, który miał ośmieszyć antyrządowe protesty w obronie sądów. Cyngiel władzy.