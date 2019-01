Paweł Adamowicz i Gdańsk, miasto z jego marzeń

Paweł Adamowicz wierzył w szczególną misję Gdańska jako miasta wolności i solidarności. Poświęcił mu niemal całe życie. Bez niego nic w Gdańsku nie będzie już takie samo.

Gdańsk - to było jego życie

Paweł Adamowicz urodził się w Gdańsku, 2 listopada 1965 roku, jako syn Teresy i Ryszarda Adamowiczów, którzy po wojnie zostali przesiedleni do Gdańska z Wileńszczyzny.

W tym samym roku po raz pierwszy został radnym Miasta Gdańska z listy Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" i jednocześnie delegatem Miasta Gdańska do Sejmiku ówczesnego Województwa Gdańskiego.

W drugiej kadencji (1994-1998) zasiadał w Radzie Miasta jako radny z listy Unii Wolności, gdy w 1998 r. koledzy i koleżanki z rady wybrali go na prezydenta Gdańska - miał 33 lata. W 2002 r. Paweł Adamowicz współzakładał Platformę Obywatelską i w tym samym roku, w pierwszych wyborach bezpośrednich na stanowisko prezydenta Gdańska, uzyskał 72 proc. poparcie mieszkańców (II tura wyborów). W ostatnią, szóstą kadencję prezydencką (listopad 2018 r.) wszedł z wynikiem blisko 65 proc. głosów w II turze.

Spektakularnym osiągnięciem prezydenta Pawła Adamowicza było sprowadzenie do Gdańska mistrzostw w piłce nożnej EURO 2012, które były wielkim sukcesem wizerunkowym dla miasta, a jednocześnie powiązane były z wieloma ważnymi inwestycjami (nowy stadion piłkarski w Letnicy, rozbudowa gdańskiego lotniska o nowy terminal, budowa tras Sucharskiego i Słowackiego).

Jednak Gdańsk Pawła Adamowicza to nie tylko takie inwestycje tunel pod Martwą Wisłą, 600 km dróg rowerowych nowe szkoły, przedszkola i baseny. To także Teatr Szekspirowski, Europejskie Centrum Solidarności. To za jego czasów powstały w Gdańsku rodzinne domy dziecka, a miasto stało się domem dla ponad 50 rodzin repatrianckich, przeprowadzono pierwsze w Polsce panele obywatelskie, odbyło się blisko 80 spotkań mieszkańców dzielnic z prezydentem, wprowadzono budżet obywatelski i bezpłatną komunikację miejską dla uczniów.