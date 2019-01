Politycy są coś winni Pawłowi Adamowiczowi. Pytanie – czy ich na to stać

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zginął z ręki nożownika. Już pojawiają się propozycje zmian w ochronie imprez masowych. Politycy, domyślcie się, co powinniście zrobić w pierwszej kolejności. Posłużę się kompilacją cytatów z was samych.

Słuchajcie mordy zdradzieckie. Mam apel do części sali lewej, żeby opanowała chamstwo lewackie swojej przedstawicielki, która bez obrażania kogokolwiek nie potrafi po prostu mordy swojej otworzyć! Trzeba to coś złapać i ogolić!

A ty, co tak wytrzeszczasz gały. Zjeżdżaj człowieku. Oszczerco, kłamco. Dostaniesz skierowanie na kursy medialne resocjalizacyjne do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej do Torunia. Taryfy ulgowej nie będzie. Pompki i przebieżki medialne z plecakami. Pod górkę. Osobne cele rozmyślań. Szkolenie do skutku.