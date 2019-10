Partia rewolucji czy partia władzy? PiS zaczyna kadencję całkowicie inaczej niż cztery lata temu [Opinia]

Czy PiS jeszcze chce budować IV Rzeczpospolitą? Początek drugiej kadencji pokazuje, że obóz rządzący coraz częściej zachowuje się jak partia władzy. To maska na potrzeby wyborów prezydenckich czy zmiana na stałe?

Polityka gestów dla każdego

A do tego po raz pierwszy Kornel Morawiecki, legenda antykomunistycznej opozycji, wszedł do Sejmu, zdobył mandat posła – i zabrał głos jako pierwszy w czasie obrad parlamentu. "Niosłem Ciebie Polsko, jak żagiew, jak płomienie – gdzie Cię doniosę – nie wiem” – mówił w wystąpieniu otwierającym obrady Sejmu w 2015 r. "Po latach 80. donieśliśmy Polskę do naszych dni. Jesteśmy dumnym, wielkim narodem” – dodawał.

Jeśli w 2015 r. osoby obserwujące inaugurację Sejmu naprawdę uważały, że to dzień, kiedy naprawdę kończy się komunizm, czy postkomunizm, że naprawdę został wywrócony układ magdalenkowy, to cztery lata później może mieć wrażenie déjà vu. Bo wszystko wskazuje na to, że marszałkiem seniorem Sejmu zostanie Iwona Śledzińska-Katarasińska. Owszem, posłanka PO działała w opozycji w latach 80., była nawet na krótko internowana w stanie wojennym – ale wcześniej przez wiele lat należała do PZPR, w 1968 r. opublikowała nawet kilka artykułów potępiających "wichrzycielskie” strajki studenckie.