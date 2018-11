"Panie prezesie, ma pan kota". Czas znowu poprosić Jarosława Kaczyńskiego o uratowanie zwierząt

Ten schemat powtarzał się kilkakrotnie w tej kadencji: głosowanie nad ustawą dotyczącą zwierząt, na mównicę wychodzi poseł PO i apeluje do Jarosława Kaczyńskiego. Prezes zarządza przerwę i po chwili szkodliwa dla zwierząt poprawka jest odrzucana. Panie prezesie, czas to powtórzyć.

Już kilkakrotnie od początku tej kadencji mieliśmy taką sytuację, na przykład podczas prac nad ustawą o ochronie zwierząt . Wówczas poseł PO Paweł Suski wszedł na mównicę i zwrócił się bezpośrednio do Jarosława Kaczyńskiego: "Panie prezesie, ma pan kota. To stwarza wrażenie, że lubi pan zwierzęta". Kiedy już miał uwagę szefa PiS , wytłumaczył mu, że w projekcie ustawy jest zapis działający na szkodę zwierząt i trzeba go zmienić. Prezes poprosił o 5-minutową przerwę, podczas której naradził się ze swoimi ministrami i przerwano czytanie projektu, by wyjaśnić sprawę. Później sytuacja się powtórzyła.

Teraz takiego tupnięcia nogą potrzeba w sprawie podatku VAT. Oczywiście budżet jest napięty do granic i rząd wyskrobuje gotówkę skąd się da (np. czyszcząc kasę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych), ale akurat zwierzęta potrzebujące leczenia są słabym celem. I choć prezes Kaczyński nie przeczyta tego tekstu (wątpię, by ktoś z Nowogrodzkiej mu go wydrukował i dał do przeczytania), to liczę, że przeczytają go posłowie opozycji i skorzystają z wypróbowanej metody posła Suskiego z PO.