"Pandemia – wyzwanie dla równości" [OPINIA]

Klęski i katastrofy zmieniają bieg historii. Za sprawą epidemii grypy hiszpanki, która wybuchła w 1918 r., więcej kobiet weszło na rynek pracy, w tym w zawodach, które były do tej pory zarezerwowane dla mężczyzn. Niektóre z nich otrzymywały takie samo wynagrodzenie jak wcześniej mężczyźni. Kobiety zajmowały także stanowiska kierownicze.

Sto lat później, w trakcie kolejnej pandemii, nadal walczymy o równość płci. Kryzys związany z koronawirusem potęguje istniejące nierówności i brak równowagi sił. Jego skutki dotykają kobiety w nieproporcjonalnie większym stopniu, co przejawia się między innymi w alarmującym wzroście przemocy domowej. Odbudowa po pandemii daje jednak również szansę naprawy tej sytuacji i usunięcia strukturalnych nierówności płci. Będzie to "lepsza odbudowa".

Pierwszym krokiem jest zrozumienie, gdzie leżą praprzyczyny tego braku równości. Jednym z takich obszarów jest przeciążony sektor ekonomii opiekuńczej. Na całym świecie kobiety poświęcają średnio trzy razy więcej czasu niż mężczyźni na nieodpłatną pracę opiekuńczą i pracę w gospodarstwie domowym, m.in. to na nich spoczywa w większości opieka nad dziećmi.

Według niedawnego raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy 606 mln kobiet w wieku produkcyjnym i tylko 41 milionów mężczyzn stwierdziło, że nieodpłatna praca opiekuńcza uniemożliwia im podjęcie pracy zarobkowej. Środki powstrzymujące rozprzestrzenianie się pandemii, nakaz pozostawania w domu oraz zamknięcie szkół stanowiły ciężką próbę: na kobiety spadły dodatkowe obowiązki opiekuńcze, które musiały najczęściej godzić z pracą zarobkową, czy to w zawodach o krytycznym znaczeniu, czy to w ramach nowego systemu pracy zdalnej.

Kobiety są również na pierwszej linii, świadcząc usługi ochrony zdrowia i usługi opiekuńcze, przez co narażają się codziennie na zakażenie koronawirusem. W skali całego świata kobiety stanowią 69 proc. pracowników służby zdrowia i 88 proc. pracowników sektora opieki osobistej. W UE pracownicy zajmujący się opieką to często migrantki z biedniejszych krajów, które wypełniają luki w systemie opieki w bogatszych krajach jako pielęgniarki, pracownice sektora opieki długoterminowej i pracownice domowe. Te opiekunki musiały jednak opuścić swoje własne rodziny i dzieci.

Sektor opieki nad dziećmi potrzebuje ukierunkowanych i wyższych inwestycji. Dzięki większej dostępności przystępnych cenowo i charakteryzujących się wysoką jakością usług opieki nad dziećmi wzrośnie liczba kobiet pracujących zarobkowo, a wyższe dotacje na te usługi sprawią, że rodzice będą z nich częściej korzystali. UE pomaga krajom europejskim zapewnić ukierunkowane i dostosowane do potrzeb wsparcie finansowe dla tego typu usług. Mimo to brak odpowiedniej opieki nad dziećmi naraża UE na duże straty finansowe, szacowane na 350 mld euro rocznie, wskutek mniejszego udziału kobiet w życiu gospodarczym.

Musimy również zmienić sposób podejmowania decyzji w obszarze zdrowia publicznego. W 2019 r. kobiety świadczyły gros usług opieki zdrowotnej. Mimo tego faktu to mężczyźni zajmowali około 72 proc. stanowisk kierowniczych w sektorze ochrony zdrowia na świecie. Z raportu jednostki ONZ ds. kobiet wynika, że ta strukturalna nierówność stanowi wyraźną prawidłowość: 75 proc. parlamentarzystów, 73 proc. kadry kierowniczej, 70 proc. negocjatorów klimatycznych i niemal wszyscy negocjatorzy pokojowi to mężczyźni. Jeśli poważnie traktujemy równość, sytuacja ta musi się zmienić. Lepsza odbudowa oznacza ponowne włączenie kobiet w podejmowanie decyzji oraz wprowadzenie zmian strukturalnych, w tym w systemie opieki, które to umożliwią.